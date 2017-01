Sherlock: Neuer Trailer zum Finale der 4. Staffel!

10.01.2017 um 16:56 Uhr Die englische Version der neuesten Staffel ist fast abgeschlossen - die ersten beiden Folgen veröffentlichte BBC One bereits am Anfang des Monats. Der neue 20-Sekunden-Trailer soll nun das Staffelfinale am kommenden Sonntag anheizen.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel BBC-Serien: Britisches Exportgut für das deutsche TV-Publikum!.

Mehr zu Sherlock Serie findet ihr auf unserer Themenseite.