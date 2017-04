Sherlock Staffel 4: Ausstrahlung an Pfingsten und deutscher Trailer

Wie der Sender bestätigt,werden die drei Folgen der vierten Staffel um den soziopathischen Meisterdetektiv (Benedict Cumberbatch) und den Militärarzt Dr. Watson (Martin Freeman) um Pfingsten im Ersten gezeigt. Nach dem

Cliffhanger von Staffel 3 Wer sich nicht mehr so richtig erinnern kann: Sherlock sollte wegen des Mordes an Medienmogul Charles Augustus Magnussen eigentlich außer Landes geschafft werden, als urplötzlich Jim Moriarty ( Andrew Scott) wieder in Erscheinung tritt.

kehrt der Baker Street-Bewohner nach England zurück. Erneut gilt es, seinem Erzfeind das Handwerk zu legen - und das, obwohl der eigentlich längst tot ist.

Los geht's mit "Die sechs Thatchers" am 04.06. um 21:45 Uhr. Dann folgt am Tag darauf "Der lügende Detektiv" um die gleiche Zeit. Auf das krönende Finale müssen die Fans dann noch eine Woche warten. Am 11.06. strahlt das Erste "Das letzte Problem" aus - ebenfalls wieder um 21:45 Uhr.

Hardocre-Fans, die sich die Staffel bereits im Januar auf englisch angesehen haben, werden gebeten, Details zur Handlung bitte für sich zu behalten! Ohne aber zu viel zu verraten, lässt sich Folgendes zusammenfassen: Vor allem für Dr. Watson (Martin Freeman) wird sich in dieser Staffel so einiges ändern. Er stellt sich neben dem üblichen Alltagsstress und den actionreichen Verbrecherjagden mit seinem besten Kumpel nun auch noch den Herausforderungen der Vaterschaft, denn seine Frau Mary ( Amanda Abbington) erwartet ein Baby. Das stellt auch John's und Sherlocks Freundschaft vor ungewohnte Schwierigkeiten.

Hier der deutsche Trailer zur vierten Staffel