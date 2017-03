Shenmue 3: Neues Entwickler-Update nach langer Funkstille

Nach mehreren Monate beinahe kompletter Funkstille gibt es heute wieder einmal ein Entwickler-Update zu Shenmue 3. Das Video ist unterhalb zu finden und enthält auch einige Gameplay-Schnipsel. Zum aktuellen Entwicklungsstand wird nichts gesagt. Dabei soll Shenmue 3 noch in diesem Jahr erscheinen, voraussichtlich im Dezember. Die PC-Version kann sogar schon vorbestellt werden. Außerdem sind Fassungen für PS4 und Xbox One in der Mache.

Entwickler Y's Net verspricht für die Zukunft aber Besserung, was den Mangel an Informationen betrifft. Von nun an soll es monatlich Updates in ähnlicher Form geben. Wünschenswert wäre das vor allem für die fast 70.000 Kickstarter-Backer, die Shenmue 3 überhaupt erst möglich gemacht haben. Diese streckten über 6,3 Millionen Dollar für die Entwicklung des eigentlich längst abgeschriebenen Trilogie-Abschlusses vor. Im Bereich Gaming ist das bei der Crowdfunding-Plattform nach wie vor der Rekordwert. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Shenmue 3.

Quelle: Kickstarter