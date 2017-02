Shenmue 1 und 2: HD-Remaster kommen laut Leaks noch in diesem Jahr ​

Nachdem sich Sega im Januar dieses Jahres bereits verräterische Internetadressen gesichert hat, die auf HD-Remakes oder -Remasters von Shenmue 1 und 2 deuteten, verdichten sich die Zeichen nun noch weiter. Rice Digital, ein Online-Blog und Einzelhändler, will aus zuverlässigen und branchennahen Quellen erfahren haben, dass Entwickler Atlus definitiv an den HD-Versionen besagter Games arbeitet.

Atlus ist ein Tochterunternehmen des Publishers Sega, der die originalen Spiele veröffentlicht hat. Die Quelle sagt angeblich, dass "beide Spiele womöglich eher zusammen als separat und in episodischer Form auf den Markt kommen". Das Release-Datum soll noch in diesem Spätjahr sein. Rice Digital lag mit seinen Aussagen in Vergangenheit bereits richtig, als das Unternehmen vorhersagte, dass Atlus King of Fighters 14 veröffentlichen würde. Ein paar Tage später trat dies auch wirklich ein.

Abwegig ist die Vermutung auch keinesfalls, da selbst Publisher Sega in Vergangenheit klares Interesse an Remakes von Shemnue 1 und 2 gezeigt und die mögliche Umsetzung geprüft hat. "Wir würden es liebend gern tun und wir untersuchen derzeit, wie wir es realisieren können", versprach der Community Manager seiner Zeit. Eine offizielle Bestätigung ist dies aber immer noch nicht, denn Sega hat sich nicht offiziell zu der Sache geäußert.

Sicher ist aber der Fakt, dass das via Kickstarter vorfinanzierte Shenmue 3 hingegen 2017 für PC und PlayStation 4 erscheint. Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Shenmue 2 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Wünscht ihr euch eine Neuauflage der Action-Adventures? Nutzt doch die KOmmentarfunktion, um der Community und uns eure Meinung mitzuteilen!

Quelle: ricedigital