Sega: Peter Moore erzählt, wie er mit dem Sonic-Erfinder Streit bekam

Peter Moore arbeitete vor seiner Zeit bei Electronic Arts unter anderem bei Sega und war dort für den Launch der Konsole Dreamcast verantwortlich.

Als sich der gesamte Markt der Videospiele veränderte und mehr von Hollywood beeinflusst wurde, erkannte Peter Moore die Zeichen der Zeit. Ein GTA 3 setzte damals neue Maßstäbe, weil die Technologie sich so weit entwickelt hatte, um Spiele mit enorm vielen Möglichkeiten für die Spieler sowie einer kinoreifen Inszenierung zu ermöglichen. Der gesamte Markt befand sich um Umbruch und Unternehmen mussten darauf reagieren. Doch Sega wollte dies einfach nicht einsehen.

Daher ließ Peter Moore ein Video anfertigen, in welcher er Fokusgruppen von 18- und 19-Jährigen Spielern befragte, mit welcher Art Freund sie verschiedene Spielestudios gleichsetzen würden. EA wurde als der arrogante Quarterback bezeichnet, den keiner leiden kann, weil er sich die ganzen hübschen Mädels schnappt. Rockstar Games war der coole Onkel, der immer nur kurz auftaucht, im Mittelpunkt steht und dann lange Zeit wieder verschwindet. Und Sega wurde als der Großvater bezeichnet, der vor langer Zeit mal cool war aber selbst gar nicht mehr so genau weiß, warum das der Fall war.

Das Video führte Peter Moore bei Sega vor und geriet deswegen mit Sonic-Schöpfer Yuji Naka aneinander. Dieser behauptete, das Video sei eine Fälschung. Die Befragten seien dazu gebracht worden, so etwas zu sagen. Niemand würde so etwas von Sega behaupten. Das wiederum machte Peter Moore so wütend, dass er seinem Übersetzer auftrug, Yuji Naka zu sagen, er "solle sich verpissen". Doch der Übersetzer meinte, dass es dafür keine adäquate Übersetzung geben würde. Peter Moore verließ daraufhin wütend das Gebäude und setzt nie wieder einen Fuß hinein. Für ihn war es unverständlich, wie ein Unternehmen so blind in sein eigenes Verderben rennen konnte.

Quelle: Glixel