Sea of Thieves: ​Neues Video zeigt das Koop-Gameplay

Im Rahmen der Video-Reihe "Inn-side Story" hat Entwickler Rare Ltd. ein neues Video veröffentlicht, in dem die Senior Designer Shelley Preston und Andrew Preston über das Koop-Gameplay im kommenden Sea of Thieves sprechen. Verschiedene Szenen aus dem Spiel zeigen, wie Teammitglieder in unterschiedlichen Bereichen des Piraten-Abenteuers zusammenarbeiten müssen. Zudem gibt es einen kleinen Einblick in die Jagd nach Schätzen in Sea of Thieves.

Rare Ltd. bezeichnet Sea of Thieves als "Shared World Adventure Game". Gemeinsam mit anderen Spielern bildet man im Online-Modus ein Gruppe von Piraten, die in der Spielwelt nach verschiedenen Schätzen suchen. Je nach Situation übernimmt jeder Spieler eine spezielle Rolle innerhalb des Teams. Um die gesammelten Errungenschaften am Ende der Reise in den eigenen Hafen zu bringen, ist unterwegs einiges an Teamwork gefragt. Sea of Thieves wird in diesem Jahr für PC und Xbox One erscheinen.