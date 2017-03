Sea of Thieves: Entwickler-Video zum Schwertkampf

Von Microsoft-Tochter Rare gibt es heute das nächste Entwickler-Video zu Sea of Thieves. Design Director Gregg Mayles und Senior Engineer John Watkins reden darin über den Schwertkampf mit all seinen Tücken. Kein ganz unwichtiges Gameplay-Feature in einem Piratenspiel. Anhand einer nur äußerst rudimentären Entwicklerversion wird der Schwertkampf auch demonstriert. Bis wir selbst den virtuellen Säbel sowie andere Hieb- und Stichwaffen in die Hand nehmen dürfen, wird es wohl noch einige Monate dauern - mindestens.

Sea of Thieves befindet sich derzeit erst im Alpha-Stadium, ist also noch längst nicht fertiggestellt. Der Release soll aber noch in diesem Jahr erfolgen und zwar auf PC und Xbox One. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Sea of Thieves.