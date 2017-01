Galaxy Note 7: explodierende Smartphones - Samsung zu Ursachen & Konsequenzen

In der vergangenen Nacht hat der koreanische Hersteller Samsung eine Konferenz im Internet übertragen, die sich im Kern um die verschiedenen Probleme des eingestellten Galaxy Note 7-Smartphone drehte. So veröffentlichten ein Samsung-Manager sowie drei externe Fachleute die Ergebnisse unterschiedlicher Untersuchungen und Tests im Zusammenhang mit der Brandursache des Galaxy Note 7. Aus den gesammelten Daten geht hervor, dass Kurzschlüsse mit unterschiedlichen Ursachen in den zugekauften Akkus zu großen Problemen geführt haben. Samsung möchte in Zukunft das Vertrauen der Kunden und Partner zurückgewinnen und noch mehr Wert auf das Thema Produktsicherheit legen.

Samsung Mobile-Chef DJ Koh Kunden bat zu Beginn der Konferenz im Namen des Unternehmens um Verzeihung. Insgesamt 96 Prozent der rund drei Millionen verkauften Einheiten konnten im Rahmen der Rückruf-Aktion aus dem Verkehr gezogen werden. Seit Herbst 2016 untersuchten rund 700 Mitarbeiter alle möglichen Aspekte des Galaxy Note 7. Demnach lag das Problem bei den Akkus der ersten sowie zweiten Version. Neben den internen Tests hat Samsung insgesamt drei weitere externe Einrichtungen mit unterschiedlichen Aufgaben beauftragt - dabei handelte es sich um die Unternehmen UL, Exponent und TÜV Rheinland.

Darüber hinaus wurde ein vierköpfiger Akku-Beirat (bestehend aus drei US-Professoren und einem Berater) gegründet. Samsungs Mobile-Chef gab zudem bekannt, dass bereits mehrere Maßnahmen eingeleitet worden sind, die solche Probleme in Zukunft verhindern sollen. Das Akku-Desaster rund um das Galaxy Note 7 kostet das koreanische Unternehmen mehrere Milliarden US-Dollar. Weitere Meldungen zu Samsung findet Ihr auf unserer Themenseite.

