Der Mobile World Congress, kurz MWC, findet schon seit über 10 Jahren in Barcelona statt. Auf der wichtigen Mobilfunkmesse hat Samsung in den letzten Jahren die jeweils neue Galaxy-Reihe vorgestellt. In diesem Jahr sieht es allerdings laut Informationen des Portals areamobile.de etwas anders aus, was mutmaßlich auch dem Fiasko rund um das Samsung Galaxy Note 7 geschuldet ist, welches wegen fehlerhafter Akkus vom Markt genommen wurde. Samsung will offenbar mehr Zeit in die Qualitätskontrolle legen und keine für die Technik und Produktion wichtigen Kapazitäten für reine Präsentationstermine binden.

Absatzzahlen der Galaxy S-Reihe in Millionen Quelle: theinvestor.co.kr Allerdings könnte Samsung auf der geplanten Pressekonferenz, die am 26. Februar im Rahmen der MWC stattfinden wird, zumindest ein Video zum neuen Galaxy S8 zeigen. Das eigentliche Smartphone soll aber der Öffentlichkeit noch nicht gezeigt werden, es wird lediglich darüber spekuliert, dass ausgewählte Personen in einem speziellen abgeschotteten Bereich ein Samsung Galaxy S8 in die Finger bekommen könnten. Während der Messe soll aber offenbar zumindest ein genauer Termin für einen Launchevent genannt werden, an dem dann das Samsung Galaxy S8 offiziell vorgestellt werden soll. Dies hat jedenfalls areamobil.de zufolge der Chef von Samsungs Mobilfunksparte, Dong-Jin Koh, gegenüber einer Zeitung bestätigt. Etwa zwei bis drei Wochen nach diesem Launchtermin kann man wiederum mit einer Markteinführung rechnen. Gerüchten zufolge kommt die letzte Märzwoche als Launchtermin in Frage - somit wäre das Samsung Galaxy S8 ab Mitte April eventuell schon in den Händlerregalen zu finden.