Samsung hat die beiden neuen Smartphones Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus nun auch offiziell vorgestellt. In den letzten Wochen gab es bereits viele Leaks und Spekulationen über die technischen Daten der beiden Smartphones sowie über den Releasetermin. Auf der offiziellen Website von Samsung sind alle technischen Daten, die wichtigsten Features inklusive weiterführenden Links zu den Features und auch zahlreiche Bilder zu finden. Interessante Eckpunkte der beiden neuen Smartphones sind beispielsweise das Infinity Display, welches die gesamte Front einnimmt, an den Seiten abgerundet ist und nahtlos in das eigentliche Aluminiumgehäuse übergeht, sowie eine Erkennung der Benutzers anhand eines Iris-Scans.

Samsung Galaxy S8 Arctic Silver Quelle: Samsung Wer will, der kann auch eine Gesichtserkennung, einen Fingerabdruck oder eine klassische Anmeldung per Muster, Passwort oder Pin nutzen. Die Kamera arbeitet mit 12 Megapixeln, wobei dieser Wert für sich genommen (wie auch bei anderen Smartphones) noch keine guten Bilder garantiert - hier sollten Kunden, denen die Fotoqualität sehr wichtig ist, also auf Tests warten. Interessierte Kunden können unter anderem auch im unteren Bereich der Website ihr Wunschmodell vorbestellen: das Samsung Galaxy S8 mit einer Displaydiagonale von 5,8 Zoll kostet 799 Euro, das größere Samsung Galaxy S8 Plus (6,2 Zoll Diagonale) 899 Euro. Die Lieferung ist kostenfrei. Beide Varianten sind in drei Farbtönen bestellbar: Midnight Black, Orchid Grey und Arctic Silver. Im Lieferumfang der Smartphones befindet sich neben Ladeteil, USB-Kabel und Adaptern auch ein von AKG mitentwickeltes Headset. Samsung gibt auf der Website eine voraussichtliche Lieferung am 18. April an.