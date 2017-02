Samsung arbeitet an der achten Generation seiner erfolgreichen Galaxy-Modelle. Kernstück der neuen Serie wird das Samsung Galaxy S8 sein - für Nutzer, die gerne ein Smartphone haben möchten, welches in Richtung Tabletgröße tendiert, wird es wie gewohnt auch ein besonders großes Modell geben: das Samsung Galaxy S8 Plus, welches offenbar auch unter der kürzeren Bezeichnung Galaxy S8+ geführt werden wird. Darauf weist auch ein Leak des angeblichen Logos zu Samsungs kommendem Phablet hin.

Samsung Galaxy Note 7: wegen überhitzter Akkus vom Markt genommenes Phablet Quelle: Samsung Das mutmaßliche Logo wurde über Twitter geleakt. Der Netzreporter Evan Blass zeigt dabei in einem Tweet den Schriftzug Samsung Galaxy S8+ auf einem dunkelgrauen bis anthrazitfarbenem Hintergrund mit einem hellgrauem Samsung Galaxy-Schriftzug sowie einem S8+ mit einem leicht metallisch anmutendem bläulichen Farbverlauf - auf der Newsseite wccftech könnt ihr den Tweet inklusive des Logos ebenfalls betrachten. Trotz der nicht für jedermann noch handhabbaren Größe wird erwartet, dass das Samsung Galaxy 8+ eine wichtige Rolle für Samsungs Verkäufe spielen wird - auch wenn das Phablet laut Gerüchten über 100 Dollar mehr als das normale Galaxy S8 kosten könnte. Nach dem Fiasko durch fehlerhafte Akkus, die beim Samsung Galaxy Note 7 für brennende Geräte sorgten und den koreanischen Hersteller dazu zwangen, das Phablet vom Markt zu nehmen, setzt Samsung in das Galaxy S8+ natürlich große Hoffnungen.