Samsungs neue Smartphones Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus werden Ende März offiziell von Samsung vorgestellt werden, ein Verkaufsstart steht offenbar für April an. Zu den technischen Daten gab es in den letzten Wochen schon viele Gerüchte und Leaks - und da Samsung das meiste nicht strikt dementiert, sind sich die meisten Insider über bestimmte Daten bereits einig. Nun sind über Twitter und den chinesischen Bloggingdienst Weibo Bilder des Nutzers Ice Universe aufgetaucht, die angeblich die originale Verpackung des Samsung Galaxy S8 und das Gerät in Aktion zeigen. Auf der Verpackung wird unter anderem Zubehör wie das Ladegerät und USB-Stecker erwähnt, aber auch von einer vorinstallierten SIM-Card ist zu lesen. Letzteres dürfte aber auf Modelle beschränkt sein, die in den USA auf den Markt kommen.

Zuvor schon geleakte Daten zum Samsung Galaxy S8 Plus Quelle: twitter.com Bei den Bildern des eingeschalteten Samsung Galaxy S8 ist gut zu erkennen, dass das Display die gesamte Gehäusefront einnimmt. Ein Bereich unten im Display ersetzt einen separaten Homebutton. Die Auflösung des Displays ist im Optionsmenü auf Full HD+ (2220 mal 1080 Pixel) eingestellt, es lässt sich auch WQHD+ (2960 mal 1440 Pixel) auswählen. Schon seit einiger Zeit scheint klar zu sein, dass das Display des Samsung Galaxy S8 eine Diagonale von 5,8 Zoll bieten wird, das Galaxy S8 Plus wird sogar 6,2 Zoll bieten. Bei den Preisen wird es vermutlich teurer als bei der Vorgängergeneration werden, wie wir auch schon berichteten.