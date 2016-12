Samsung: Neue Quantendot-Monitore für Gamer auf der CES 2017

Vom 05. bis 08. Januar 2017 findet in Las Vegas die Consumer Electronics Show 2017 (CES) zum wiederholten Male statt. In diesem Jahr wird auch das Unternehmen Samsung vor Ort sein und verschiedene neue Technik-Highlights präsentieren. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung wurden nun erste Details zu zwei kommenden Monitoren enthüllt, die speziell für Gamer gedacht sind. Die Modelle der Reihe CH711 nutzen die sogenannte Quantendot-Technologie und sollen in den Größen 27,5 Zoll und 31,5 Zoll im Handel erscheinen. Zudem handelt es sich um einen Curved-Bildschirm, dessen Krümmung die Immersion deutlich erhöhen soll.

Das Modell CH711 setzt auf die Quantendot-Technologie von Samsung. (1) Quelle: Samsung Die Auflösung der Monitore soll bei insgesamt 2560 x 1440 Bildpunkten liegen. Erste Informationen zu den Wiederholraten gibt es noch nicht, sollten jedoch spätestens im Januar bekannt gegeben werden. Zudem bestätigt Samsung einen Blickwinkel von 178 Grad sowie einen Farbraum in Höhe von 125 Prozent von sRGB. Bei den Modellen CH711 handelt es sich außerdem um Curved-Bildschirme, dessen Krümmungen die Immersion deutlich erhöhen sollen. Im Rahmen der CES 2017 wird Samsung zudem die Modelle GFG70 und CF791 - ebenfalls mit Quantendot-Technologie - für Gamer vorstellen. Weitere Meldungen zu Samsung findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Engadget