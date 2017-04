Saints Row 2 gratis bei GOG und weitere Rabatte

Gratis-Spiel gefällig? Dann gibt's derzeit bei GOG.com was für euch. Der digitale Spielehändler verschenkt zusammen mit Deep Silver nämlich gerade Saints Row 2. Das durchgeknallte Abenteuer könnt ihr euch innerhalb der nächsten knapp zwei Tage kostenlos in eure Bibliothek klicken. Ein GOG-Account ist dafür natürlich Voraussetzung, ansonsten gibt's aber keinen Haken. Nach der Anmeldung mit eurem Konto könnt ihr euch die Gratis-Version von Saints Row 2 schnappen.

Neu bei GOG eingetroffen sind Saints Row 4 in der "Game of the Century Edition" und die Erweiterung Gat out of Hell. Bis zum 27. April gibt's das überdrehte Open-World-Abenteuer obendrein günstiger. Fällig werden 4,99 Euro für die "Game of the Century"-Edition und 3,79 Euro für die Standalone-Erweiterung. Was euch da erwartet, erfahrt ihr in unseren Tests zu Saints Row 4 und Gat out of Hell. GOG.com kündigt außerdem an, dass das Connect-Feature nun auch für die Saints Row-Reihe greift. Wer Teile der Serie bereits bei Steam gekauft hat, kann sie also auch der eigenen GOG-Bibliothek hinzufügen - ohne erneut zahlen zu müssen.

Deep Silver Sale

Ebenfalls nicht kostenlos aber günstiger im Angebot sind momentan außerdem verschiedene weitere von Deep Silver veröffentlichte Spiele. Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux schnappt ihr euch somit für je 4,99 Euro. Die Risen-Reihe gibt's für Preise zwischen 2,39 Euro und 7,49 Euro. Für die Gold-Edition von Sacred 2 werden 3,59 Euro fällig. Und Deadlight: Director's Cut kostet euch 3,59 Euro. Hier gibt's die komplette Übersicht zum Deep Silver Sale bei GOG.com.