Sailaway: Monatelang auf See - ultrarealistische Segel-Simulation angekündigt

Seit mittlerweile zwei Jahren arbeitet das Entwicklerstudio OrbCreation mit Sailaway an seinem Debüt. Dabei handelt es sich um eine ultrarealistische Online-Segel-Simulation, bei der ihr genau wie beim echten Segeln vorgeht und jede Kleinigkeit am Boot, dem Segel und dem Wetter berücksichtigen müsst.

Eine Reise auf dem pazifischen Ozean soll durchaus mehrere Monate dauern, so, wie das im echten Leben auch der Fall ist. Um aber nicht die ganze Zeit vor dem Monitor hocken zu müssen, segelt das Boot auf Wunsch auch dann weiter, wenn man offline ist. Aktuelle Daten und Informationen erhaltet ihr dann per E-Mail geschickt, sodass ihr entscheiden könnt, wann ihr wieder selbst das Ruder übernehmt. Gespielt wird in einer riesigen, persistenten Onlinewelt, in welcher nicht nur Tag und Nacht, sondern auch das Wetter simuliert wird. Bei einem Sturm müsst ihr dann besonders gut aufpassen und solltet keinen Fehler machen.

Allerdings möchten die Entwickler auch Anfängern eine Chance geben und bieten mehrere Schwierigkeitsgrade an. Je nachdem, ob ihr schon Erfahrung im Segeln besitzt oder nicht, wählt ihr den Modus und könnt auch als Neuling Spaß haben und einiges lernen. Da ihr in einer Onlinewelt unterwegs seid, trefft ihr auch andere Spieler, was aber eher selten der Fall sein wird. Dennoch tauscht ihr euch über Chats mit anderen Kapitänen aus und gebt euch untereinander Tipps.

"Sailaway begann als Experiment, um zu sehen, ob es möglich wäre, ein Segelboot zu schaffen, das auf Änderungen der jeweiligen Segelverhältnisse reagiert", erklärt Richard Knol, die Ein-Mann-Entwicklungskraft hinter Sailaway, "aber es verwandelte sich bald in ein Vollzeit-Leidenschaftsprojekt, in dem jeder Aspekt des Segelns in möglichst umfangreicher Weise umgesetzt wurde."

Stuart Morton, Produzent bei The Irregular Corporation, sagte: "Als wir Sailaway sahen, war uns sofort klar, dass es einen massiven Reiz auf den Markt der Simulationsspiele ausüben würde. Es ist mit viel Liebe entstanden und spart absolut keine Details aus."

Erscheinen soll Sailaway in diesem April in einer Early-Access-Version für PC und Mac. Über die Website der Simulation ist es möglich, sich eine Version vorzubestellen.

Quelle: 4Players