Am 27. Dezember gegen 18 Uhr verstarb die Schauspielerin Carrie Fisher im Alter von 60 Jahren. Nach einem Flug von London nach Los Angeles am 23. Dezember erlitt sie einen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Nachdem sich ihr Zustand zunächst stabilisierte, verstarb die Darstellerin der Prinzessin Leia aus den Star-Wars-Filmen doch.

Um sie zu ehren, versammelten sich Spieler von Biowares MMORPG Star Wars: The Old Republic vor dem Organa Schloss im Spiel. So wollte man der Schauspielerin die letzte Ehre erweisen und Respekt zollen. Die Aktion könnt ihr euch in einem Video ansehen, wobei relevanten Stellen erst ab Minute 24 beginnen.

Carrie Fischer wird ein letztes Mal im kommenden Kinofilm Star Wars: Episode 8 in der Rolle der Prinzessin Leia zu sehen sein, der am 14. Dezember 2017 in den Kinos anläuft. Wie mit ihrer Rolle für Episode 9 der Weltraumsaga verfahren wird, ist aktuell nicht klar.

Quelle: Youtube