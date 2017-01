SWAT 4: Taktikshooter-Klassiker jetzt bei Gog.com erhältlich

Die Betreiber des Händlers für DRM-freie Computerspiele Gog.com haben heute mitgeteilt, dass sich ab sofort der Taktikshooter-Klassiker Swat 4 im Angebot seines Stores befindet. Dazu habe das Team von Gog eng mit den ehemaligen Entwicklern von Irrational Games zusammen gearbeitet, um das Spiel aus dem Jahre 2005 aufzubereiten und und für die heutige Spielergeneration zu bewahren. Aber natürlich richtet sich das Angebot auch an die noch heute vorhandenen Fans und die eingeschworene Community. So unterstützt die Gog-Version die zahlreich vorhandenen Mods.

"Swat 4 war das erste Spiel, an dem ich als Lead Designer gearbeitet habe, und es stellte eine wunderbare Gelegenheit dar, um sich seine Sporen zu verdienen. Weil unser Designteam aus nur drei Leuten bestand, hieß es: Alle Mann an Deck! Ian Vogel und Bill Gardner haben den Löwenanteil des Leveldesigns übernommen, während ich mich um die Waffenbalance, den Szenario-Editor und die Koordination des Teams kümmerte, damit wir Kunst und Code zu einem Ganzen machen konnten. Zusätzlich habe ich auch drei Level erstellt - ich hatte also sprichwörtlich überall meine Finger im Spiel", beschreibt Paul Hellquist die Entstehung des Spiels.

Ein ausführliches Interview mit den Original-Entwicklern von Swat 4 lest ihr auf der offiziellen Webseite von Gog. Der Titel wird bei Gog.com als Gold-Edition zusammen mit der Erweiterung "Stetchkov Syndicate" angeboten. Der Preis liegt derzeit bei 9,29 Euro beziehungsweise 11,68 Euro im Bundle mit dem Vorgänger Swat 3. Aus aktuellem Anlass sind außerdem alle anderen Teile der Reihe kurzzeitig um 75 Prozent reduziert.