SMITE Rivals: ​Kaum angekündigt, schon wieder eingestellt

Das kam überraschend: Nachdem die Hi-Rez Studios erst Anfang des Jahres das Online-Kartenspiel SMITE Rivals ankündigten, wurden die Arbeiten daran jetzt eingestellt.

Die Entwickler erklären, dass sie zwar weiterhin an das Konzept des Spiels glauben und davon überzeugt sind, doch erste Tests hätten gezeigt, dass noch viel mehr Arbeit in das Spiel fließen muss, bevor es veröffentlicht werden kann. Da aber das rundenbasierte Strategiespiel SMITE Tactis derzeit so gut laufen würde, hat sich das Team dazu entscheiden, sich darauf und auf die Weiterentwicklung des beliebten MOBAs SMITE zu konzentrieren.

Dies hört sich nicht danach ab, als ob die Entwicklung von SMITE Rivals komplett eingestellt wurde. Es könnte also durchaus sein, dass die Arbeiten daran zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. Fans können also noch weiter hoffen.

In SMITE Rivals solltet ihr euch ein Kartendeck bestehen aus den Helen des MOBAs SMITE zusammenstellen und mit diesen auf drei "Lanes" gegen die Helden anderer Spieler antreten können, was zu taktischen Duellen geführt hätte.

Quelle: Kotaku