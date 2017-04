Schon gewusst? Sie können einzelne Heft auch online bestellen.

Alternativ können Sie die SFT auch bequem digital als ePaper lesen: Als App unter iOS, Android und Kindle Fire oder im Browser, iKiosk, Onlinekiosk und im Pressekatalog.

Klicken Sie HIER für eine Vorschau der Digital-Ausgabe!

Heftinhalt SFT 05 /2017:

Aktuell

B&O: Die Sound-Revolution?

Honor zeigt sein Flaggschiff

Zuwachs in der OLED-Familie

Fitness auf einem neuen Level

Marshall-Verstärker für die Ohren

Die Powerbank wird geschultert

Technik

Titelthema: Neue Technik-Highlights

Test: Samsung Galaxy S8+

Test: LG G6

Test: Huawei P10

Test: Metz OLED 55 Novum R

Test: Panasonic TX-58EXW784

Test: Sony 49XE90

Test: Apple iPad (2017)

Test: Nvidia Shield TV (2017)

Mobile:

Test: Fitness-Gadgets

Smartphone- & Tablet-Apps

Home Entertainment:

Test: Beamer

Test: Sounddecks & -bars

Feature: Alexa Smart Home

Technik:

SFT-Jubiläumsgewinnspiel

Kurztests: Gadgets des Monats

Filme

Kino: Alien: Covenant

Kino: Guardians of the Galaxy Vol. 2

Kino: Pirates of the Carribean 5: Salazars Rache

Kino-Highlights im Mai

Test: Rogue One: A Star Wars Story

Test: Nocturnal Animals

Test: Assassin's Creed

Test: Der gleiche Himmel

Test: Hooten & The Lady

BD- & DVD-Neuheiten im Mai

Spiele

Test: Mass Effect: Andromeda

Test: Persona 5

Test: Styx: Shards of Darkness

Test: Vikings: Wolves of Midgard

Test: Lego Worlds

Test: Hollow Knight

Test: Spiele-Apps

Spiele-Neuheiten im Mai

Heftausgabe 0/2017

Erscheinungsdatum: 26.04.2017

Seitenanzahl: 100

Preis: 4,90 Euro Magazin, 5,90 Euro mit DVD