SFT 04/17 - Heimkino-Kaufberatung

Heftinhalt SFT 04/2017:

Aktuell

DVB-T2: Alle wichtigen Infos!

Gaming-Power von Asus

Sony erweitert Soundbar-Range

Sonos zeigt Multiroom-Sounddeck

Flaggschiff-Alarm bei Sony

Mini-Drohne für Selbstporträts

Technik

Titelthema: Heimkino-Kaufberatung

Heimkino-Kaufberatung

TV/Beamer: Einsteiger

TV/Beamer: Mittelklasse

TV/Beamer: Oberklasse

Audio: Einsteiger

Audio: Mittelklasse

Audio: Oberklasse

Paket-Empfehlungen

Mobile:

Test: HTC U Ultra

Home Entertainment:

Test: Philips POS901F

Test: MSI Aegis Ti3

Digital Foto & Video:

Test: Sony Alpha 6500

Gadgets:

Test: Nintendo Switch

Test: Yuneec Typhoon H Pro

Test: Unicorn Smartboard

Gadgets des Monats

Filme

Kino: Ghost in the Shell

Kino: Fast & Furious 8

Kino-Highlightes im April

Special: Die vielversprechendsten Jungstars - Teil 2

Test: Arrival

Test: Der gleiche Himmel

Test: Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Test: Underworld: Blood Wars

BD- und DVD-Neuheiten im April

Spiele

Test: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Test: Switch-Launch-Titel

Test: Horizon Zero Dawn

Test: Nier: Automata

Test: For Honor

Test: Ghost Recon: Wildlands

Spiele-Neuheiten im April

Heftausgabe 04/2017

Erscheinungsdatum: 29.03.2017

Seitenanzahl: 100

Preis: 4,90 Euro Magazin, 5,90 Euro mit DVD