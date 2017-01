SFT 02/17 - Technik der Zukunft

Schon gewusst? Sie können einzelne Heft auch online bestellen.

Heftinhalt SFT 02/2017:

Aktuell

HTC U Ultra vorgestellt

HDMI wird potenter

Nokias Comeback

YI-Drohne mit flüssigem 4K

Musikalisches Nackenhörnchen

Sony setzt auf Extrabass

Technik

Titelthema: Technik-Trends 2017

Fernseher-Trends

Mobile-Trends

Audio-Trends

PC- und Peripherie-Trends

Gadget-Trends

Internet of Things

Weitere Highlights und Orakel

Mobile:

Test: Huawai Mate 9

Test: Tolino Vision 4 HD

PC-Hardware:

Test: Occulus Touch

Test: Asus ROG Strix GL753VD

Test: Couch-Gaming

Home Entertainment:

Test: Sony KD65SD8505

Test: Hisense H55M7000

Test: Onkyo HT-S7805

Test: Denon AVR-X7200WA

Test: Waipu.tv

Technik:

Gadgets des Monats

Filme

Special: Geisterkomödien

Test: Live by Night

Test: Hacksaw Ridge

Kino: Resident Evil: The Final Chapter

Test: Die glorreichen Sieben

Test: Inferno

Test: Findet Dorie

Test: Die Insel der besonderen Kinder

Spiele

Special: Moral in Videospielen

Test: The Walking Dead: A New Frontier

Test: Steins; Gate 0

Test: Shadow Tactics

Test: Planet Coaster

Test: Spiele-Apps

Test: Killing Floor 2

Spiele-Neuheiten im Februar

Heftausgabe 02/2017

Erscheinungsdatum: 25.01.2017

Seitenanzahl: 100

Preis: 4,90 Euro Magazin, 5,90 Euro mit DVD