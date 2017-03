Ryzen 5 1600X versus Core i5-7600K: AMD mit Video-Demo

18.03.2017 um 14:15 Uhr AMD hat zur Ankündigung der Ryzen-5-Serie ein Video veröffentlicht, in dem unter anderem der Ryzen 5 1600X und der Intel i5 7600K miteinander verglichen werden. Das Video beginnt mit einem etwas längeren Interview mit AMD-Chefin Lisa Su, anschließend lässt sie sich von AMD-Mitarbeitern einige Demos vorführen. So werden unter anderem der Ryzen 5 1600X und der Intel i5 7600K verglichen, und zwar in Blender und in Overwatch (1080p). Darüber hinaus berichtet Robert Hallock darüber, welche Auswirkungen die RAM-Performance auf F1 2016 hat. Gezeigt wird der Unterschied zwischen DDR4-2133 und DDR4-2933 - die durchschnittliche Fps-Rate steigt in diesem Test von 112 auf 128 Fps (+14 Prozent).

