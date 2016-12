Rogue One - A Star Wars Story: Sets & tolle Schauplätze - Video mit Blick hinter die Kulissen

26.12.2016 um 17:15 Uhr Rogue One: A Star Wars Story läuft seit dem 15. Dezember im Kino - dieses Video gibt einen kleinen Einblick in die Dreharbeiten und die tollen Schauplätze. Wie schon die Crew hinter Episode 7 versuchten auch Regisseur Gareth Edwards und sein Team, auf so viele reale Schauplätze und gebaute Kulissen zu setzen wie möglich.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Rogue One: Brutale Szenen mit Darth Vader geschnitten.

Mehr zu Rogue One: A Star Wars Story findet ihr auf unserer Themenseite.