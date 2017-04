Star Wars - Rogue One: "Making of"-Video zum U-Wing-Design

04:10

05.04.2017 um 15:15 Uhr Rogue One: A Star Wars Story brachte den U-Wing ins Star Wars Universum. In diesem Video erklärt Doug Chiang (Co-Production Designer) die Entstehungsgeschichte des Schiffs - und welche Rolle der X-Wing bei der Design-Findung spielte. Rogue One: A Star Wars Story erscheint am 4. Mai auf DVD und Blu-ray.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Star Wars - Rogue One: Das Filmende war ursprünglich anders geplant.

Mehr zu Rogue One: A Star Wars Story findet ihr auf unserer Themenseite.