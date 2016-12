Mit Rogue One: A Star Wars Story kam im Dezember der erste Spin-Off-Film zum wohl beliebtesten Weltraummärchen aller Zeiten in die Kinos. Als direkte Brücke zwischen Episode 3: Die Rache der Sith und Episode 4: Eine neue Hoffnung brachte der Film von Regisseur Gareth Edwards zahlreiche bekannte Elemente zurück - Rebellen, Sturmtruppen, ikonische Raumschiffe und den gefürchteten, imperialen Todesstern. Und auch einige altbekannte Schauspieler aus früheren Teilen wurden für die Vorgeschichte zum ersten Krieg der Sterne wieder von den Toten auferweckt - zumindest könnte man das meinen. Achtung, es folgen Spoiler zu Rogue One: A Star Wars Story!

So ist etwa der im Jahr 1994 verstorbene Darsteller Peter Cushing wieder in seiner Rolle des imperialen Bösewichts Grand Moff Tarkin zu sehen, realisiert durch aufwendige Computereffekte - eine Tatsache, die derzeit durchaus kontrovers angenommen wird. Zwar ist Tarkin nur in wenigen Szenen zu sehen, hat aber doch genug Bildschirmzeit, um nicht wenigen Zuschauern und Fans unschön aufgestoßen zu sein. Zu künstlich, zu videospielartig wirkt die Figur nach Ansicht vieler Kinogänger und Kritiker trotz aller Bemühungen immer noch. In einem Artikel der New York Times sind nun einige Mitarbeiter von Lucasfilm zu Wort gekommen, und haben sich zu der Problematik geäußert. So habe das Studio durchaus auch alternative Möglichkeiten überdacht, weil man sich im Vorfeld nicht sicher war, wie die CGI-Technik wirken würde.

"Wir sprachen darüber, Tarkin als Hologramm an Gesprächen teilnehmen zu lassen, oder seinen Dialoganteil anderen Charakteren zu geben", so John Knoll, seines Zeichens Produzent und Mitverantwortlicher hinter der Effektschmiede Industrial Light and Magic. Um Tarkin digital zum Leben zu erwecken musste zunächst ein Darsteller namens Guy Henry voll kostümiert am Set als Schauspiel-Double herhalten. "Wir transformieren das Aussehen des Schauspielers mit digitaler Technik, damit er wie ein anderer Charakter aussieht", erklärt Knoll. Schnell habe sich diese Aufgabe allerdings als äußerst schwierig herausgestellt, allein schon, weil die Lichtverhältnisse in "Eine neue Hoffnung" wesentlich anders gewesen seien. Trotzdem sei das Team mit dem Endergebnis zufrieden gewesen. "Es ist eine sehr arbeitsintensive Form von Make-Up", so Knoll.

Neben Tarkin wurde einer weiteren Figur aus früheren Star-Wars-Filmen ein Auftritt in Rogue One ein spendiert, wenn auch ein wesentlich kürzerer. In den letzten Sekunden des Films ist Prinzessin Leia zu sehen - ein wichtiger Aspekt der Handlung, laut Produzent Kiri Hart. "Um diesen Moment der Hoffnung voll zu erreichen, war es elementar, dass wir ihr Gesicht sehen", so Hart. "Das ist der bestmögliche Einsatz von Effekten, die Bedeutungen und Emotionen für den Zuschauer zu erweitern." Auch Leia wurde im Film von einem Schauspiel-Double gespielt und nachträglich optisch an das Original angepasst.

Neben optischen Unzufriedenheiten sorgte die Tatsache, dass Schauspieler (oder jüngere Versionen derer) inzwischen rein digital wieder zum Leben erweckt werden können, in den vergangenen Tagen für einige Diskussionen im Netz. Dass wir die kontroverse Technik in den nächsten Jahren vermehrt im Einsatz sehen werden, ist allerdings unwahrscheinlich, versichert Knoll. "Das ist extrem arbeitsintensiv und teuer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand solche Methoden ständig einsetzt. Wir planen nicht, diese digitale Technik von nun an extensiv zu nutzen. In diesem speziellen Film ergab es halt Sinn."

