Star Wars: Rogue One - Genug Material für zweiten Film übrig

Seit knapp zwei Wochen läuft Rogue One: A Star Wars Story in den deutschen Kinos. Dabei sorgten schon im Vorfeld Neuigkeiten für Besorgnis, dass im Rahmen umfangreicher Reshoots gut 40 Prozent des Films neu gedreht werden mussten. Dem Erfolg des Films an den Kinokassen tat dies keinen Abbruch, doch tatsächlich scheint noch eine Menge ungenutztes Material von Rogue One auf dem Schnitttisch im Hause Lucasfilm zu liegen. Das behauptet jedenfalls Schauspieler Ben Mendelsohn, der im Film den finsteren Orson Krennic mimte: Im Interview mit Collider gab Mendelsohn an, Regisseur Gareth Edwards habe jede Szene im Film in drei oder vier verschiedenen Ausführungen gedreht - jede mit einem unterschiedlichen Blickwinkel. Edwards habe zwar gewusst, wohin er mit der Handlung und den Charakteren wollte, die Schritte dahin hätten sich trotzdem des Öfteren mal geändert.

"Wir hatten mehrere Arten, die verschiedenen Szenarien anzugehen, und wir hatten mehrere Leseproben" so Mendelsohn. Durch diese Herangehensweise habe das Studio stets eine größere Auswahl gedrehter Szenen zur Verfügung gehabt - und mindestens vier der wichtigsten Szenen sollen dabei in unterschiedlichsten Fassungen vorgelegen haben. Tatsächlich soll noch genug Material vorhanden sein, um eine ziemlich alternative Version von Rogue One zu schneiden - laut Mendelsohn "mit enormen Unterschieden in 20 oder 30 Szenen". Tatsächlich habe ihn die finale Fassung des Films an diversen Stellen noch überrascht, weil Edwards innerhalb des gedrehten Materials überraschende Entscheidungen getroffen habe.

Dass es tatsächlich einige Szenen nicht in den fertigen Film schafften, bezeugen die diversen Trailer, die im Vorfeld zum Kinostart veröffentlicht wurden. Für weitere Informationen zu Rogue One: A Star Wars Story besucht ihr unsere Themenseite.

Quelle: Collider via Polygon