Immer wieder fallen Szenen aus Filmen weg, die in der Schnittfassung keinen Platz mehr haben oder den Film nur unnötig in die Länge ziehen würden. Das war auch bei Rogue One: A Star Wars Story der Fall. Dies ist leicht daran zu erkennen, dass die Trailer einige Szenen zeigen, die im fertigen Film nicht vorkommen.

Achtung! Spoiler!

Laut einem Insider, der an der französischen Fassung des Kinofilms Rogue One: A Star Wars Story gearbeitet hat, sollen rund 20 bis 30 Minuten an Szenen geschnitten worden sein. Darunter Material, welches Darth Vader in Aktion gezeigt hätte. Laut dem Insider gab es eine Sequenz in der Story des Films, die vor der Gefangennahme von Jyn Erso durch das Imperium spielte. Rund zehn Jahre vor den eigentlichen Ereignissen im Film soll der Freiheitskämpfer Saw Gerrera mit Darth Vader aneinander geraten sein. Während des Kampfs mit dem Sith Lord verlor Saw dann beide Beine und wurde von Vader beinahe zerquetscht, was ihn zu der schwer angeschlagenen Person machte, auf welche Jyn Erso auf dem Planeten Jedah trifft.

Doch die Sequenz war Disney angeblich viel zu brutal. Dies führte dazu, dass die Szenen aus dem Film herausgeschnitten werden mussten. Die Folge waren Nachdrehs, in denen neue Szenen gedreht wurden, welche die Lücken schlossen und während denen auch ein anderes Ende produziert wurde.

Was diese Angaben des Insiders unterstreicht ist, dass in einem Trailer ein jüngerer Saw Gerrera mit kahlem Kopf zu sehen ist, genau wie eine Szene mit Darth Vader vor einem Monitor, die im Film Rogue One nicht vorkommt.

Ob dies aber wirklich stimmt und ob diese Szenen in einem Director's Cut oder als "Verlorene Szenen" auf der Bluray nachgereicht werden, ist nicht bekannt.

Quelle: IMDB