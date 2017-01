Rogue One: Regisseur Gareth Edwards' Kameo enthüllt

Noch vor der Premiere von Rogue One: A Star Wars Story, erklärte Regisseur Gareth Edwards, dass er in dem Film einen kleine Kameo-Auftritt habe. Bisher hat er diesen auch nicht verraten, doch Twitter-User Leonardo Valdivia scheint ihn nun entdeckt zu haben. Wer nicht gespoilert werden will, sollte nun nicht weiterlesen!

Schlüsselcharakter Edwards

Schaut man sich den Tweet unter dem Artikel an, so weist der Rebellensoldat im Vordergrund des Bildes große Ähnlichkeit mit Edwards auf. Er ist auch der Charakter, der am Ende des Streifens das Tantive IV-Shiff von Admiral Radius' Schiff löst und so wichtige Charaktere rettet, wie Prinzessin Leia, C3PO und R2D2, sowie die Pläne für den Todesstern. Übrigens gibt es im Film noch eine Menge weiterer Easter Eggs. So hat auch der Regisseur von Episode 8, Rian Johnson ein Kameo.

