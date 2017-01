Rogue One: Darum fehlt Jyn Ersos Trailer-Licht-Shot im Film

Wem ist es noch nicht aufgefallen? Die Szene aus einem der Rogue One-Trailer, in der Jyn Erso in einem von Lichtröhren beleuchteten Tunnel steht, ist im finalen Film spurlos verschwunden. Regisseur Gareth Edwards hat nun auf einer Vorführung des Films für die Directors Guild of America erklärt, woran das liegt. So habe es an jedem Drehtag eine sogenannte "Indie Hour" gegeben. Während dieser Zeit konnte das Team einfach drehen, worauf es Lust hatte - die Szenen musst nichts mit dem finalen Film zu tun haben.

"Das hat sich einfach gut angefühlt"

Edwards erklärte gegenüber Chris Miller, einem der Regisseure für das kommende Han Solo-Spin-off, dass man gerade eine Szene zu Ende gedreht hatte und mit der nächsten weitermachen wollte, als Erso-Darstellerin Felicity Jones sich aus dem Tunnel herausbewegte. Plötzlich schaltete jemand das Licht an, wodurch sich ein spektakuläres Bild ergab. "Jemand rief nach ihr, sie drehte sich leicht um und ich sagte 'Oh mein Gott, das sieht großartig aus! Stop, stop, stop!' und jeder hielt inne. 'Das wird nur 10 Sekunden dauern, lasst einfach die Kamera laufen'. Dann wurden aus zehn Sekunden eine halbe Stunde und wir drehten ungefähr 17 Takes. Als wir fertig waren, dachten wir uns 'wofür war das?' und ich meinte, 'Keine Ahnung. Das hat sich einfach gut angefühlt'".

Edwards gab zu, dass er die Szene bis zum Ende des Drehs schon wieder vergessen hatte und sie erst wieder auftauchte, als sie das Marketing-Team für den Trailer nutzen wollte. Ähnliche Gründe führten dazu, dass einige Trailer-Einstellungen von Ben Mendelsohn als Orson Krennic im Film fehlen. Diese Herangehensweise machte den Schnittprozess jedoch sehr schwierig, wie Edwards zugibt, da man einfach eine riesige Menge an Material hatte. Der Director's Cut Podcast mit Gareth Edwards kann unter dem folgenden Soundcloud-Link angehört werden:

