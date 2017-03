Rocket League: Dropshot-Update bringt spannenden Modus ins Spiel

Der Dropshot-Modus stellt das Highlight des neuen großen Updates für das Action-Sportspiel Rocket League dar.

Mit diesem Modus ist es eure Aufgabe, in der neuen Arena Core 707 einen elektrischen Ball in das Tor des Gegners zu bringen. Doch diesen schießt ihr nicht einfach dort hin. Die Kugel müsst ihr taktisch klug bewegen, indem ihr Bodenplatten zerstört. Dies ist auch gleich eines der neuen Features für das Spiel: dynamische, zerstörbare Böden. Ihr müsst auch immer darauf achten, in welcher von drei Phasen sich der Ball befindet, denn je nach Phase, macht er unterschiedlich viel Schaden an den Bodenplatten.

Das Dropshot-Update für Rocket League bringt aber noch weitere Inhalte mit sich:

Das Ende der 3. Wettkampfsaison: Je nach erreichter Wettkampfstufe erhalten die Teilnehmer Räder-Belohnungen

Der Start der 4. Wettkampfsaison Neuer E-Sport "Live Now"-Button im Hauptmenü. Über diesen werdet ihr über offizielle Streams benachrichtigt

Beobachterkamera-Verbesserungen, zu denen auch ein "Boost Meter" und "Rumble Power-Up"-Indikator für Zuschauer in Spielerperspektive gehören

Neue Turbo-Kiste mit Geschwindigkeits-Thema. In dieser findet ihr animierte Decals, exotische Räder, Schwarzmarkt-Anpassungen und mehr

Neue Import-Battle-Car-Endo, erhältlich als limitierter möglicher Inhalt der Turbokiste

Sechs neue Erfolge und Trophäen

Das Dropshot-Update steht seit heute für Rocket League zum Download bereit.

Quelle: Pressemeldung