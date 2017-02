Rocket League: ​Bis Sonntag gratis auf Xbox One spielbar und 25% Rabatt

Rocket League ist morgen vor exakt einem Jahr für Xbox One erschienen. Release war also am 17. Februar 2016. In den Monaten zuvor war das extrem erfolgreiche Multiplayer-Sportspiel mit den fliegenden Autos lediglich auf PC und PS 4 erhältlich. Anlässlich des Jubiläums veranstalten Entwickler Psyonix und Konsolenhersteller Microsoft ein Free Weekend. Gold-Mitglieder können Rocket League ab sofort bis Sonntag, 21 Uhr kostenlos herunterladen und spielen.

Wer dabei auf den Geschmack kommt, spart außerdem 25 Prozent auf den normalerweise verlangten Kaufpreis. Statt 19,99 Euro werden somit nur noch 14,99 Euro fällig. Auch dieses Angebot gilt ausschließlich für Gold-Mitglieder. Am 21. Februar erscheint dann der nächste DLC für Rocket League. Fans von Spielzeugautos der Marke Hot Wheels. können dann auch mit zwei entsprechend gestalteten Battlecars auf Torejagd gehen. Gleichzeitig erhalten Besitzer der PS4 Pro einen Patch, der höhere Bildraten und 4K-Auflösung freischaltet. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Rocket League.

Quelle: Psyonix