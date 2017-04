Rammstein, Die Toten Hosen, System of a Down, Beatsteaks und viele mehr: Das Line-up von Rock am Ring ist auch in diesem Jahr mit vielen populären Künstlern bestückt. Ihr wollt die Bands live erleben? Kein Problem: Zusammen mit Rockstar Energy Drink verlosen wir 4x2 Tickets für Rock am Ring vom 2. bis 4. Juni 2017 am Nürburgring in der Eifel.

Doch damit nicht genug: Mit den ROCKSTAR FESTIVAL DIARIES nimmt Rockstar Energy euch in diesem Jahr mit hinter die Kulissen des spektakulären Festivals. Ihr erhaltet exklusive Einblicke in den Festivalalltag. Ob Festivalvorbereitungen, der Aufbau der Rockstar Villa oder die Action vor Ort: Das Rockstar Energy Team hält alles fest und postet fleißig - vor, während und nach dem Festival. Außerdem mit dabei: die bekannten YouTuber Stephan Gerick und Joon Kim. Viele weitere Infos findet ihr auf der Facebook-Seite von Rockstar Energy.



Seid gespannt, macht mit und erlebt mit Rockstar Energy euren Festival-Sommer! Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr einfach folgende Frage beantworten:

Welche Sorte Rockstar Energy kam 2017 neu in den Handel?

Rockstar Energy Wilde Süßfrucht

Rockstar Energy Zero Sugar

Rockstar Energy Winterfrisch

Schickt die richtige Antwort der Gewinnspielfrage zusammen mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an die Mail-Adresse gewinnspiel@pcgames.de, Betreff: Rockstar Energy. Das Gewinnspiel läuft vom 28. April bis 26. Mai 2017, um 23:59 Uhr. Werft auch einen Blick in unsere Allgemeinen Gewinnspielbedingungen. Teilnahmeberechtigt sind alle PC-Games-Leser mit Ausnahme der Mitarbeiter der Sponsoren und der COMPUTEC MEDIA GmbH. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Preise können nicht bar ausgezahlt werden. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass im Gewinnfall sein Name abgedruckt wird. Die Gewinner werden nach dem Gewinnspielende kontaktiert.

Wir drücken euch die Daumen. Party like a rockstar!