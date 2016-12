Das Entwicklerteam Crytek hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass der Virtual Reality-Titel Robinson: The Journey im Januar 2017 auch für Oculus Rift erscheinen wird. Das Sci-Fi-Abenteuer rund um den Jungen Robin wurde Anfang November bislang nur für PlayStation VR auf PlayStation 4 veröffentlicht. In Robinson: The Journey strandet Robin auf einem fremden Planeten, wo er gemeinsam mit Roboter HIGS und T-Rex-Baby Laika nach weiteren Überlebenden sucht und verschiedene Geheimnisse enträtselt. Allerdings ist der Planet von gefährlichen Dinosauriern bevölkert, die das Abenteuer von Robin nicht ganz so einfach machen. Im Test von PC Games hat das VR-Spiel für PS4 eine Wertung von 83 Prozent erhalten. Über einen Release für HTC Vive wurde bislang nichts erwähnt.

Erst in dieser Woche wurde bekannt, dass das Entwicklerstudio Crytek nach finanziellen Problemen mehrere Studios an verschiedenen Standorten schließen muss. Zudem möchte sich das Unternehmen auf die Entwicklung und den Vertrieb der hauseigenen Cryengine fokussieren. Im Bereich der Spiele-Entwicklung möchte man zukünftig auf die sogenannten "Premium IPs" setzen. Weitere Meldungen und Videos zu Robinson: The Journey findet Ihr auf unserer Themenseite.