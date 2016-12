Rise & Shine: Release-Termin und neuer Trailer zum Adult-Swim-Spiel

Wie Adult Swim Games (Robot Chicken, Rick and Morty) bekannt gibt, erscheint Rise & Shine am 13. Januar 2017 für PC und Xbox One. Eine PS4-Version ist bislang offenbar nicht geplant. Die Konsolen-Fassung kann bereits im Microsoft Store für 14,99 Euro vorbestellt werden. Bei der offenbar nur bei Steam erhältlichen PC-Version sieht das anders aus. Dort ist Rise & Shone zwar bereits zu finden, die Option zum Kauf besteht aber noch nicht. Der Preis sollte identisch sein.

Rise & Shine wurde von einem kleinen Indie-Studio mit dem vor Bescheidenheit nur so strotzenden Namen Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team entwickelt, das zuvor nur im Mobile-Bereich (Supermagical, Pro Zombie Soccer) in Erscheinung getreten war. Rise & Shine bietet eine Mischung aus Run'n'Gun, Bullet-Hell-Shooter und Puzzle-Plattformspiel. Inszeniert wird das Ganze in detailliert gezeichneter Zeichentrick-Grafik mit mehreren Parallax-Ebenen. Unterhalb findet ihr den neuen Trailer und zahlreiche Screenshots zu Rise & Shine.

