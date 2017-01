Rise of the Tomb Raider: Demo der ersten Mission auf PS4 veröffentlicht

Mit einem Jahr Verspätung ist im vergangenen Herbst Rise of the Tomb Raider in einer besonderen Version zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe endlich auf für die PS4 erschienen. Schnell wurde der von Kritiker und Fans gelobte Titel auch auf Sonys Konsole zum Verkaufserfolg. Nur kurze Zeit nach Release erhielt Publisher Square Enix den Gold Award des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware für über 100.000 verkaufte Exemplare in Deutschland.

Damit sich auch noch unentschlossene Spieler ein Bild vom aktuellen Abenteuer der Lara Croft ein Bild machen können, veröffentlichten die Entwickler nun eine Demo der PS4-Version im Playstation Network. Die ausführliche Testversion umfasst den Anfang des Spiels ohne Einschränkungen mit dem Prolog sowie der kompletten ersten Mission. Darin müsst ihr mit Lara erste Rätsel lösen und findet verschiedene Artefakte. Die Testversion steht ab sofort zum Download bereit.

Die vollständige PS4-Version ist derzeit noch als limitierte Day-One-Edition inklusive eines Artbooks zum Preis von 59,99 Euro erhältlich. Darin befinden sich neben den Hauptspiel auch alle bisher veröffentlichten DLCs. Darunter auch das neue Story-Kapitel Blutsbande, der Koop-Ausdauermodus und die Unterstützung für Playstation VR. Für Besitzer einer PS4 Pro bietet das Spiel außerdem drei verschiedene Grafikmodi an. Ihr könnt zwischen 4K-Auflösung, 60 Frames pro Sekunde und verbesserten Grafikeffekten wählen. Für weitere Eindrücke empfehlen wir auch einen Blick in unseren Test der PS4-Version von Rise of the Tomb Raider.