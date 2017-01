Update vom 4. Januar 2017: Die in der Originalmeldung aus dem vergangenen Monat skizzierten Gerüchte haben sich bewahrheitet. Rime ist nicht länger PS4-exklusiv. Das hat Entwickler Tequila Works gegenüber den Kollegen von IGN nun auch offiziell bekannt gegeben. Rime ist bereits seit Längerem zusätzlich auch für PC, Xbox One und Nintendo Switch in der Mache. Auch einen, immerhin ungefähren, Release-Termin gibt es. Rime soll demnach bereits im Mai 2017 für die vier genannten Plattformen erscheinen.





Originalmeldung vom 14. Dezember 2016: Nach mehreren Monaten Funkstille gibt es mal wieder ein Lebenszeichen von Rime, früher unter dem Titel Echoes of Siren bekannt. Quelle ist aber nicht etwa Entwickler Tequila Works (Deadlight). Stattdessen ist Rime parallel auf den Webseiten der brasilianischen und auch der australischen Behörde für Alterseinstufungen von Computer- und Videospielen aufgetaucht, also den dortigen Pendants zu USK oder PEGI. Das könnte auf einen schon sehr baldigen Release hindeuten.

Interessant sind die jeweils angegebenen Plattformen: Angeblich erscheint Rime nämlich für PC, PS4, Xbox One und sogar Nintendo Switch. Offiziell bestätigt war Rime bislang eigentlich nur für Sonys Konsole. Dass es dabei sehr wahrscheinlich nicht bleiben würde, ist aber schon seit Anfang des Jahres absehbar. Damals hat Tequila Works die Rechte an seinem Werk von dem japanischen Konsolenhersteller zurückgekauft und entscheidet seitdem selbst über etwaige Umsetzungen. Weitere News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Rime.

Quelle: Gematsu