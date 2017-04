Rime kann ab sofort für PC, PS4 und Xbox One vorbestellt werden. Der Preis für alle Fassungen liegt bei einheitlichen 34,99 Euro. Vorbesteller erhalten einen Rabatt in Höhe von immerhin 10 Prozent, PS4-Besitzer außerdem ein dynamisches Design. Für die beiden Konsolen gibt's Rime übrigens nicht nur als Download, sondern auch als Retailfassung bei Amazon und Co. Rime erscxheint am 26. Mai für die genannten Plattformen. Irgendwann im Sommer folgt dann auch noch eine Umsetzung für Nintendo Switch.

Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr euch das zweite Entwicklertagebuch zu Rime ansehen. Die Macher von Tequila Works sprechen knapp 10 Minuten über die Themen Grafikstil und Sound. Vor geraumer Zeit wurde Rime übrigens exklusiv für Sonys PS4 angekündigt. Im vergangenen Jahr entschied sich Tequila Works aber zu einem Rückkauf der Rechte an seinem Action-Adventure, was einen Release auf anderen Plattformen ermöglichte. Weitere News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Rime.