Resident Evil: The Final Chapter: Feature zeigt das internationales Staraufgebot

22.01.2017 um 15:12 Uhr Mit Resident Evil 6: The Final Chapter findet die bekannte Horror-Action-Reihe am 26. Januar ihr Finale. Alice, wie gewohnt von Millo Jovovich dargestellt, tritt noch einmal auf die deutsche Leinwand. Dabei zieht sie mit einer Truppe kampfeslustiger Überlebender in die große Schlacht gegen die Horden von Zombies. Welche Stars zur Unterstützung antreten und wer sich hinter den Gegnern in Resident Evil 6 verbirgt, seht ihr hier im Feature zusammen mit weiteren Szenen direkt aus dem Film!

