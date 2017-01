Resident Evil: The Final Chapter : "Fertig machen zum Angriff!" - was hat der Gegner zu bieten?

21.01.2017 um 15:11 Uhr Am 26. Januar kommt der Horror-Action-Streifen Resident Evil 6: The Final Chapter in die deutschen Kinos. Im Finale der Filmereihe, die auf den Resident Evil Spielen basieren, stellt sich Alice mit ihren Verbündeten gegen eine unmögliche Schar an Gegnern. Was die Gegenseite zu bieten hat, zeigt euch dieser neue Clip aus dem Film!

