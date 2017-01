Resident Evil: The Final Chapter: ​"Hallo Alice" - Ein Wiedersehen im neuen Clip

21.01.2017 um 09:15 Uhr Am 26. Januar kehrt Milla Jovovich als die Zombie-jagende Alice in Resident Evil 6: The Final Chapter zurück. Mit einer kleine Truppe von Überlebenden geht es zurück nach Racoon City um den kleinen Rest der Menschheit vor der Horde Zombies zu retten. In einer Begegnung mit einer alten Bekannten soll Alice herausbekommen, was genau der Plan ist - hier im neuen Clip zu sehen!

