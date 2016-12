Resident Evil 6: Coole Sprüche, rasante Action & eine Menge Zombies im neuen Trailer

24.12.2016 um 13:00 Uhr Als einzige Überlebende des Krieges, der als letzter Widerstand der Menschheit gegen die Untoten geplant war, muss Alice nun dorthin zurückkehren, wo der Alptraum begann - Raccoon City. Dort sieht sie sich aber mit einer Heerschar von Untoten und anderen tödlichen, noch wesentlich gefährlicheren Kreaturen konfrontiert. Ein Glück also, dass Milla Jovovich (Zoolander 2) die letzte Schlacht der Menschheit nicht alleine ausfechten muss: Unter anderem Ali Larter (Legens), Ruby Rose (Orange Is the New Black) Shawn Roberts (Addicted) und Eoin Macken (Merlin - Die neuen Abenteuer) wissen ebenfalls, ihre Waffen todbringend einzusetzen - und dabei meistens noch richtig gut auszusehen! Ihren epischen Abschluss findet die "Resident-Evil-Saga" am 26. Januar 2017, 15 Jahre nach Teil 1.

Mehr zu Resident Evil: The Final Chapter (AT) findet ihr auf unserer Themenseite.