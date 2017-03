Resident Evil: Revelations: Horrorspiel erscheint für PS4 und Xbox One

Resident Evil: Revelations brachte nach actionreicheren Spielen in der Reihe wieder mehr den Horror zurück in die Serie. Anfang 2012 aber zunächst nur für Nintendos 3DS.

Etwa eineinhalb Jahre später erschien das Horror-Action-Adventure auch für den PC, die Playstation 3 und die Xbox 360. Nun kündigte Capcom an, Resident Evil: Revelations ebenfalls für die Playstation 4 und die Xbox One veröffentlichen zu wollen. Erscheinen sollen diese Versionen im kommenden Herbst. Weitere Details will Capcom in Kürze bekannt geben.

Es ist davon auszugehen, dass als Grundlage für die Spiele die Versionen für die Playstation 3 und Xbox 360 genommen werden. Vermutlich aber mit etwas aufgehübschter Optik, so, wie das bei vielen anderen Remaster-Versionen der Fall ist. Wahrscheinlich dürfen wir uns über detailliertere Texturen und bessere Beleuchtungseffekte freuen. Doch ob dem wirklich so ist, wird Capcom erst noch bekannt geben.

Quelle: Pressemeldung