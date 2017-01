Resident Evil 7 spielt bekanntlich in der Ego-Perspektive, während die Vorgänger auf die klassische Third-Person-Ansicht zurückgreifen. Wie aber würde das Spielgefühl aussehen, wenn wir durch das Spencer-Anwesen aus dem ersten Resident Evil in der Ich-Perspektive schlendern könnten? Diese Frage trieb offenbar auch den Modder "Rod Lima" um. Er hat jüngst auf Basis der Assets des im Januar 2015 veröffentlichten Resident Evil HD Remasters einen entsprechenden Prototypen entwickelt. Die Mod gibt's bislang nicht zum Download, wohl aber ein Video, das wir nachfolgend für euch in unter den Artikel eingebettet haben. Die Reaktionen der Fans sprechen für sich: Die meisten Zuschauer sind augenscheinlich überrascht von dem Resultat. Einige gehen soweit und wünschen sich eine Neuauflage des Ur-Resi in Ego-Perspektive anstelle von Resident Evil 7.

Ob diese Ego-Mod für das Resident Evil HD Remaster jemals erscheint, ist noch offen. In einem Kommentar auf YouTube räumte er indes mit dem Gerücht auf, Capcom habe ihm persönlich gedroht, seine Modifikation vom Netz zu nehmen, sollte er diese veröffentlichen wollen.