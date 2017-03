Legt Capcom den Survival-Horror Resident Evil Code: Veronica neu auf? Dies zumindest ließ sich einem Eintrag auf USK.de entnehmen: In der Datenbank der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle tauchte die Altersprüfung für die PS4-Version von Resident Evil Code: Veronica auf. Die USK stufte das Spiel mit "freigegeben ab 16 Jahren" ein. Inzwischen wurde der Eintrag aus der Datenbank wieder entfernt. Daher bleibt abzuwarten, ob es sich womöglich um einen Fehler handelte - oder die USK-Mitarbeiter die Altersprüfung zu früh online stellten. Wir tippen auf Letzteres. Dass Capcom Resident Evil Code: Veronica für die aktuellen Konsolen neu auflegt, dürfte angesichts der bisherigen Resi-Remastered-Versionen wahrscheinlich sein.

Jüngst kündigte der Publisher Resident Evil: Revelations für PS4 und Xbox One an. Der Survival-Horror erschien 2012 zunächst exklusiv für den Nintendo 3DS. Etwa eineinhalb Jahre später erschien das Horror-Action-Adventure auch für PC, Playstation 3 und Xbox 360. Capcom bestätigte schließlich, Resident Evil: Revelations ebenfalls für die Playstation 4 und die Xbox One veröffentlichen zu wollen. Erscheinen sollen diese Versionen im Herbst dieses Jahres. Ähnliches dürfte Fans nun auch bei Resident Evil Code: Veronica erwarten. Das Horror-Abenteuer kam im Jahr 2000 erstmals für den Sega Dreamcast heraus. Später folgten Versionen für PlayStation 2 und Gamecube. Im September 2011 wurde Resident Evil Code: Veronica auch für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. Folgen nun also auch Ableger für PlayStation 4 und Xbox One? Sobald uns Infos von Capcom erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle.

