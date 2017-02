In Resident Evil 7 alle Rucksack-Upgrades einsammeln und das Inventar vergrößern? Wir bieten euch Tipps zu den Fundorten aller Rucksäcken in unserem Video-Guide. Damit vergrößert ihr das Inventar von Resi 7-Held Ethan auf bis zu 20 Plätze. Damit lagert ihr Heiltränke, Waffen und auch Munition, um gegen die Molded oder Mitglieder der Familie Baker gut gerüstet zu sein. Besonders im letzten Spielabschnitt braucht ihr jede Menge Feuerkraft. Das erste Rucksack-Upgrade findet ihr im alten Haus, in dem Marguerite ihr Unwesen treibt. Begebt euch dafür in die Galerie und betretet dann die Veranda. Dreht ihr euch nach links, erreicht ihr einen kleinen Schuppen samt Truhe und Speichermöglichkeit. Hier findet ihr auch den ersten Rucksack.

Obendrein befindet sich dort übrigens noch eine Wackelfigur. Unser Video-Guide zu allen 20 Mr. Everywhere-Wackelpuppen bietet euch alle Fundort im Überblick. Das zweite Rucksack-Upgrade findet ihr in der Abstellkammer des Schlafzimmers der Eltern im Obergeschoss des Haupthauses. Um hierfür Zutritt zu erhalten, benötigt ihr den Schlangenschlüssel. Wo ihr diesen bekommt, das erfahrt ihr in unserer Komplettlösung zu Resident Evil 7. Damit geleiten wir euch sicher und ohne große Umwege durch Capcoms Survival Horror-Abenteuer. Nutzt auch unseren Boss-Guide mit Tipps-Videos zu allen Bosskämpfen. Nutzt auch unseren Video-Guide zu allen Wackelfiguren in Resi 7.

Das dritte Rucksack-Upgrade erhält nicht Ethan sondern Mia. Im Schiffswrack im Stockwerk 1F findet ihr auf der gegenüberliegenden Seite zur Tür im Treppenhaus eine Tür, die ihr mit Ätzmittel öffnet. In diesem Raum holt sich Mia den Rucksack und kann ihrerseits ihr Inventar vergrößern. Wir empfehlen euch außerdem unseren Video-Guide zu allen Antiken Münzen. Darin findet ihr die Fundorte aller 18 Coins im Normal- oder Einfach-Modus. Solltet ihr noch auf der Suche nach den Schätzen sein, so hilft euch unser Video-Guide zu allen Schatzfotos weiter. Weitere Tipps sowie den Test zum Spiel gibt es auch auf unserer Themenseite zu Resident Evil 7.

Resident Evil 7 - Alle Rucksack-Upgrades im Video-Guide