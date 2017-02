In Resident Evil 7 alle 18 antiken Münzen finden? In unserem Video-Guide am Ende dieser Meldung bieten wir euch Tipps zu allen Fundorten der insgesamt 18 Münzen. Achtung: Die Fundorte der Coins in Resi 7 gelten ausschließlich für die Schwierigkeitsgrade "Einfach" und "Normal". Im Irrenhaus-Modus haben die Entwickel die Münzen an anderen Locations versteckt. Verpassen könnt ihr lediglich eine antike Münze. Bei Nummer 16 im Schiffs-Level dürft ihr nicht die Leiter hochklettern und die nächste Tür passieren, ohne das Sammelitem mitzunehmen. Ihr könnt danach nämlich nicht mehr an den Ort zurückkehren.

Für alle anderen antiken Münzen in Resident Evil 7 gilt: Ihr säubert zunächst alle Levels von Gegnern und geht danach gemütlich auf die Suche nach den Coins. Nutzt unbedingt auch die gelben Pillen, um Ethans Aufmerksamkeit zu steigern und somit Items besser zu finden. Am Ende erhaltet ihr die PS4-Trophäe oder das PC- beziehungsweise Xbox One-Achievement "Pelikane in der Hose" für eure Sammlung. Die Münzen verwendet ihr im Spiel dazu, um im Wohnwagen oder später im Bootshaus vor der Salzmine Items einzutauschen. So erhaltet ihr beispielsweise Steroide (steigern maximale Gesundheit) sowie einen Stabilisator (verkürzt die Nachladezeit) für 3 beziehungsweise 5 Münzen. Achtung: Auch die dreckige Münze aus der Midnight Hour-Demo darf hierzu verwendet werden!

Für 9 antike Münzen erhaltet ihr schließlich die Magnum als stärkste Pistole des Spiels. Solltet ihr weitere Tipps zu Capcoms Survival Horror-Abenteuer benötigen, so besucht doch unseren Tipps-Bereich zu Resident Evil 7. Hier findet ihr neben einer Resi 7-Komplettlösung auch Grundlagen-Tipps zum Spiel. Außerdem halten wir für euch einen Boss-Guide mit Videos zu allen Bossgegnern bereit. Damit solltet ihr weitgehend spoilerfrei die härteren Brocken in den Griff bekommen. Sofern ihr euch noch nicht für das Abenteuer enschieden habt, so legen wir euch unseren Test zu Resident Evil 7 ans Herz.

Resident Evil 7 - Alle Fundorte der 18 Antiken Münzen im Video-Guide