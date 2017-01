Resident Evil 7: Passende Filme zur Wartezeitüberbrückung

"Resident Evil 7 - Biohazard" ist der nächste Teil der Horror-Reihe. Protagonist Ethan Winters begibt sich auf die Suche nach seiner Frau und endet schließlich in einer alten Plantagenvilla in den Südstaaten Amerikas. Diese wird bewohnt von dem seltsamen Jack Baker und seiner Frau Marguerite. Teil sieben besticht mit seiner düsteren Atmosphäre sowie vielen Details auf engem Raum, und geht wieder etwas mehr zurück zu der ursprünglichen Horror-Spieleserie. Außerdem wurde das komplette Game für die VR-Brille konzipiert - Spieler werden so noch mehr in die Handlung hineingezogen. Die"Hollywood-Style" schreibt: Fühlt sich an wie ein Horror-Film!

Damit ihr dieses Feeling schon mal trainieren könnt präsentieren wir euch 7 ausgewählte Horror-Filme, die mit dem neuen Setting und den Charakteren des Spieles gut harmonieren. Inklusive den direkten Link zum jeweiligen Streaming-Dienst, für das sofortige Einverleiben und die dazugehörige RottenTomatoes-Wertung. Viel Spaß beim Zittern!

The Texas Chainsaw Masssacre

Rotten Tomatoes: 88 %

Hier ist die Rede vom Tobe Hooper-Originalfilm 1974, zu Deutsch auch "Blutgericht in Texas". Michael Bay produzierte 2003 zwar ein Remake, dieses wurde allerdings als eindeutig schlechter bewertet (39%).

Fünf junge Leute stranden im ländlichen Texas und fallen einer geistesgestörten Familie von ehemaligen Schlachtern in die Hände, die zu Kannibalen degeneriert sind und in ihrem Landsitz menschliche und tierische Überreste sammeln.

Blutig-Ländliches Setting und gruseliges Haus vermischt mit einer gestörten Hinterwäldler­-Familie die eine Vorliebe für Gedärm-Dekoration haben: Resi 7 Feeling Pur!

The Shining

Rotten Tomatoes: 87%

Ok, diesen Stephen King Horror-Klassiker mit Jack Nicholson können wir uns eh immer wieder ansehen.

Der ehemalige Lehrer und Schriftsteller Jack Torrance übernimmt die Stelle des Hausverwalters in einem mit einem Mythos behafteten Berghotel in Colorado. Während der Wintermonate soll Jack das alleinstehende Gebäude im Auge behalten. Er, seine Frau und ihr gemeinsamer Sohn Danny sind die einzigen im riesigen Gebäude. Doch auf dem Haus lastet ein Fluch, der Jack in den Wahnsinn treibt. Völlig von Sinnen geht er mit der Axt auf Frau und Kind los...

Familienoberhaupt Jack Torrance und Familienoberhaupt Jack Baker aus Resi 7 haben einfach zu viele Gemeinsamkeiten, um diesen Film nicht zu sehen - schon wegen deren Liebe zu Beilen und ihrem labyrinthartigen, alten Haus.

REC

Rotten Tomatoes: 90%

Spanischer Found-Footage-Horrorfilm, der es in sich hat: Ein zweiköpfiges Reporterteam begleitet für eine Dokumentation die Feuerwache von Barcelona. Als sie dem Team in ein Mehrfamilienhochhaus folgen,greift sie eine aggressive, blutüberströmte Greisin an. In der Zwischenzeit wurde das komplette Gebäude von der Gesundheitsbehörde abgeriegelt und das Haus entwickelt sich zur Todesfalle.

Mit dem Handkamerastil in völliger Dunkelheit und der Point-of-View-Einstellung wird eine Gamer-Vertraute Egoperspektive und VHS-Optik erzeugt, die durch ein verschlossenes Haus und aggressiven "Wesen" (wir wollen ja nicht zu viel verraten) dem Resident Evil Spiel durchaus nahe kommt.

Wrong Turn

Rotten Tomatoes: 41%

Nochmals werden junge Zivilisten von Hillbilly-Kannibalen durch das amerikanische Hinterland gejagt. In Resident Evil 7 ist Ethan Winters ebenfalls ein Normalo ohne nennenswerte Kampffähigkeiten - hatten wir schon erwähnt, dass Resi diesmal auch kräftig am Waffenarsenal gespart hat? Jippie, ganz neue Herausforderungen.

SAW

Rotten Tomatoes : 48%





Zwei Männer werden von einen Psychopathen entführt und kommen von einer Kamera überwachten Kellerverlies wieder zu sich. Um sich zu retten müssen sie Hinweise entschlüsseln, die dem sadistischen Entführer Unterhaltung bringen, sie selbst aber zu Verstümmelung und Mord treibt.

Sicher ist die SAW-Reihe umstritten unter klassischen Horrorfans. Trotzdem finden sich in einigen Abschnitten von Resident Evil 7 ähnliche sadistischen Rätsel oder Fallen wieder und wurden klar von der Gore-Reihe inspiriert.

Hatchet

Rotten Tomatoes: 50%

Extrablutiger Slasherspaß: Eine Studentenclique macht eine "Haunted Swamp Tour" durch New Orleans - aber im Mississippi-Sumpf gibt es mehr als nur die Geschichten ihrer berühmter Serienmörder.

Resident Evil 7 spielt ebenfalls in Louisiana. Eine gruselige Südstaatenatmosphäre und irgendwas mit einem Beil ... Mhmm.

Das Haus der 1000 Leichen

Rotten Tomatoes: 19 %





Nicht gleich "Buärk" denken! Von den Rotten Tomatoes Zuschauern wurde der Klassiker von Rob Zombie immerhin mit 65% bewertet.

Horrorschocker über zwei Pärchen, die auf Grusel-Expedition durch Texas fahren und auf der Suche nach dem legendären Serienmörder Dr. Satan sind. Als ihr Auto den Geist aufgibt, finden sie Unterschlupf im Haus der Familie Firefly , die überaus seltsam, aber nicht bedrohlich wirken - anfänglich zumindest...

Eine absolut skurrile aber trotzdem Wahnsinns-Familie in einer makabren Häuserkulisse und viel viel Blut. Klingt nach den Bakers.

Ein fröhliches Warten auf den Spiele-Release! Hier nochmal ein Trailer, auch wenn's vielleicht weh tut. ;)