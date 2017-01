Mit Resident Evil 7: Biohazard möchte Capcom seine zuletzt dezent in Ungnade gefallene Gruselreihe zu alten Stärken zurückführen. Um uns schon vor Release von der Horrorstimmung zu überzeugen, bietet der Entwickler bereits eine kostenlose Demo an - eine heutzutage eher selten gewordene Praxis, und eine, die nun dazu geführt hat, dass sogenannte Dataminer in der PC-Version schon einige versteckte Elemente gefunden haben, die in der Demo selbst überhaupt nicht zugänglich sind. Wie Reddit-Nutzer Prais1980 dokumentiert, offenbaren die Spieldateien gleich mehrere versteckte Räume im Spiel, etwa im Keller. Viel zu sehen gibt es dort abgesehen von Spinnenweben und unwirtlicher Inneneinrichtung nicht, doch ausführliches Bildmaterial gibt uns einen Vorgeschmack auf das, was uns möglicherweise die Vollversion des Spiels bieten wird.



In einem YouTube-Video unter diesen Zeilen gibt es einen der Geheimräume noch einmal in Bewegtbildform. Schon vor Weihnachten hatten Datenwühler interessante Informationen zu Resident Evil 7 aus der PC-Demo gefischt. Das Spiel erscheint voraussichtlich am 24. Januar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Auf unserer umfangreichen Themenseite zu Resident Evil 7: Biohazard halten wir euch auch bis dahin sowie in der Zukunft hinsichtlich allgemeiner Informationen, frischer Neuigkeiten, Bilder und Trailer auf dem Laufenden.

Quelle: Reddit via Giga