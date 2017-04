Resident Evil 7 führte die Horror-Reihe zurück zu den Wurzeln und setzt wieder mehr auf Grusel-Elemente als auf brachiale Action, wie das in den vergangenen Teilen der Serie der Fall war.

Und laut Producer Jun Takeuchi soll das auch in Zukunft so bleiben. In einem neuen Making-Of-Video erklärt er, dass man den Stil des siebten Teils für einen Nachfolger beibehalten will. Dieser befindet sich momentan aber noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase und entsprechend gibt es noch keine finalen Pläne. Alles befindet sich noch im Fluss. Den Fokus des neuen Spiels - das nicht unbedingt den Titel Resident Evil 8 erhalten muss - will man aber definitiv wieder auf Horror legen.

Zudem setzt das Entwicklerstudio sehr viel Hoffnung auf die Virtual-Reality-Technologie und will verstärkt damit arbeiten. Es ist also davon auszugehen, dass auch ein Resident Evil 8 wieder eine VR-Erfahrung bieten wird. Im neuen Making-Of-Video erklären die Entwickler außerdem, wie sie den Horror zurück in die Serie gebracht haben und wie sie für eine Gruselstimmung im Spiel sorgen - beispielsweise durch ekelerregende Geräusche.

Bis wir mehr über Resident Evil 8 erfahren, dürfte es aber noch eine ganz Weile dauern, wenn man bedenkt, dass Teil 7 erst in diesem Januar erscheinen ist.

Quelle: Gamerant