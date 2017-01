Seit einer Woche ist Resident Evil 7: Biohazard nun erhältlich - und das Risiko, das Entwickler Capcom mit der Rückkehr zu den alten Stärken der Serie eingegangen ist, scheint sich auszuzahlen - zumindest teilweise. So sollen bisher gut 2,5 Millionen Exemplare des Spiels in den Handel gebracht worden sein. Gemessen an den deutlich actionreicheren Vorgängern Resident Evil 5 und 6 aus den Jahen 2009 und 2012, von denen 4 beziehungsweise 4,5 Millionen Exemplare in der ersten Woche in den Handel gingen, geben sich viele Capcom-Investoren derzeit aber wohl enttäuscht, weswegen der Aktienkurs des Unternehmens nach Bekanntgabe der ersten Verkaufszahlen um drei Prozent gefallen ist. Bei solchen Vergleichen ist allerdings freilich auch zu berücksichtigen, dass digitale Verkäufe inzwischen eine deutlich wichtigere Rolle spielen.



Resident Evil 7 shipment numbers have put the chills up Capcom investors - shares continue to drop today pic.twitter.com/PIMHjBQx5W — Gearoid Reidy (@GearoidReidy) 30. Januar 2017

Capcom selbst scheint mit dem Verkaufsstart recht zufrieden zu sein und spricht von einem "soliden Start". Doch auch der Entwickler und Publisher hatte sich noch im Dezember deutlich zuversichtlicher gegeben, und sogar darauf spekuliert, mit Resident Evil 7 ganze vier Millionen Exemplare auszuliefern - am ersten Tag wohlgemerkt. Dieses Ziel wurde mit dem Horrorspiel natürlich stark verfehlt, immerhin ist aber noch bis zum 31. März 2017 Zeit, die vier Millionen zu knacken - dann endet nämlich Capcoms aktuelles Fiskaljahr. Und dass das Unternehmen dieses Ziel erreicht, ist aufgrund der positiven Reaktionen von Kritikern und Spielern weltweit nicht unwahrscheinlich. Für weitere Neuigkeiten zu Resident Evil 7: Biohazard besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite.

Quelle: Gamespot via Shacknews